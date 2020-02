“Tendo em conta a urgência, e que estamos a combater um inimigo muito perigoso, surpreende-nos que a resposta não tenha sido a esperada, pelo que pedimos à comunidade internacional que o leve muito a sério”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na conferência diária do organismo sobre a epidemia.

O médico etíope sublinhou que, “graças às medidas tomadas pela China, o número de pessoas afetadas no resto do mundo continua baixo, mas isso não significa que vai ser sempre assim”.

“Temos de aproveitar o momento presente, em que o vírus ainda é controlável”, sublinhou, alertando: “se não agirmos agora poderemos enfrentar um grave problema”.

No passado dia 05 de fevereiro, a OMS lançou uma petição internacional para angariar 675 milhões de dólares (613 milhões de euros) para financiar as suas operações face à epidemia e para financiar sistemas de prevenção do coronavírus em países com sistemas de saúde fracos.