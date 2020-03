Numa altura em que “muitas universidades, politécnicos, laboratórios de estado e centros de investigação se encontram encerrados ou a trabalhar em serviços mínimos, existem seguramente muitos colegas biólogos, bioquímicos e afins, a desempenhar funções técnicas ou de investigação, com vasta experiência em genética molecular (…), que estão mais disponíveis e podem dar um inestimável contributo para ajudar aqueles que mais precisam neste momento”, refere um comunicado publicado ‘site’ da ordem.

A OB adverte que o número de testes a realizar não para de aumentar e, segundo os dados disponíveis, prevê-se que “aumentará exponencialmente nas próximas semanas, podendo esgotar as capacidades dos laboratórios de diagnóstico em Portugal e verdadeiramente em todo o mundo”.

Segundo a ordem, existem três fatores limitantes principais para a realização de testes: recursos humanos, equipamento e reagentes (testes).

Para minorar as “situações de constrangimento dos recursos disponíveis”, a OB está a criar “uma bolsa de voluntários que se ofereçam para trabalhar graciosamente durante alguns dias neste período de maior exigência, com os colegas dos laboratórios de diagnóstico em todo o país que, ou porque têm funcionários em quarentena ou porque alguns dos funcionários têm que permanecer em casa para acompanhar filhos menores cujos infantários, creches ou escolas fecharam, se veem com dificuldades em manter o funcionamento dos seus serviços”, refere o comunicado assinado pelo bastonário, José Matos.