Especialistas já alertaram sobre os riscos sociais e psicológicos do uso de esperma de doadores únicos para gerar um grande número de filhos em diversos países. O caso mais recente, que envolveu dezenas de crianças nascidas entre 2008 e 2015, levanta novas preocupações sobre a complexidade de rastrear tantas famílias quando um problema médico grave é identificado.

“Precisamos de ter um limite europeu para o número de nascimentos ou famílias para um único doador”, disse Edwige Kasper, bióloga do hospital universitário de Rouen, em França, que apresentou o caso na conferência anual da Sociedade Europeia de Genética Humana, em Milão.

Segundo o The Guardian, o caso tornou-se público quando duas famílias contactaram as suas clínicas de fertilidade, de forma independente, após os filhos desenvolverem cancros que pareciam estar ligados a uma variante genética rara.

O Banco Europeu de Esperma, que forneceu o esperma, confirmou que a variante num gene chamado TP53 estava presente em parte do esperma do doador.

A variante rara não era conhecida por estar associada ao cancro na altura da doação em 2008, não teria sido detectável através das técnicas de triagem padrão, e acredita-se que o doador esteja em boas condições de saúde.

No entanto, a análise do laboratório de Kasper concluiu que a mutação provavelmente causava a síndrome de Li-Fraumeni, uma das predisposições hereditárias mais graves ao cancro.

Kasper disse: “Analisei a variante, através de bancos de dados populacionais e de pacientes, ferramentas de previsão de computador e os resultados de testes funcionais e cheguei à conclusão de que a variante provavelmente causava cancro e que as crianças nascidas desse doador deveriam receber aconselhamento genético”.

Simultaneamente, vários departamentos de genética e pediatria em toda a Europa investigaram os seus próprios casos, o que levou ao teste de 67 crianças, de 46 famílias, em oito países europeus. A variante foi encontrada em 23 crianças, 10 das quais foram diagnosticadas com cancro, incluindo casos de leucemia e linfoma não Hodgkin.

Crianças com o gene de risco devem ser monitoradas regularmente com exames de ressonância magnética de corpo inteiro, exames de ressonância magnética do cérebro e, como adultos, da mama, além de ultrassom do abdómen.

O Banco Europeu de Esperma, que aplica um limite mundial de 75 famílias para cada doador de esperma, afirmou que mais de 67 crianças foram concebidas com o esperma do doador, mas que a sua política era não confirmar o número exato de filhos de um doador específico. Afirmou que todas as clínicas relevantes foram alertadas.

Julie Paulli Budtz, porta-voz do Banco Europeu de Esperma, disse: "Estamos profundamente afetados por este caso". Budtz disse ainda que o doador tinha sido testado exaustivamente, mas que "cientificamente não é possível detectar mutações que causam doenças no pool genético de uma pessoa sem saber o que se procura".

“Acolhemos com satisfação o diálogo contínuo sobre o estabelecimento de um limite familiar obrigatório internacionalmente e já defendemos isso em diversas ocasiões. É também por isso que implementamos proativamente o nosso próprio limite internacional de 75 famílias por doador.”