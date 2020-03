“Nós hoje mesmo vamos fazer um apelo a todos os enfermeiros para o reforço da Linha de Saúde 24. Já ontem tivemos uma reunião com o senhor secretário de Estado da Saúde e também com o operador privado da linha no sentido de reforçarmos o número de enfermeiros no atendimento”, disse o vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira.

O responsável falava à agência Lusa no final de uma reunião com membros da direção do CDS-PP.

De acordo com comunicado da Ordem, este apelo justifica-se com o “período de emergência de saúde pública” que se vive na sequência do surto de Covid-19, que já afetou dezenas de pessoas em Portugal.

Este apelo foi lançado “sensivelmente a mais ou menos 17.000 enfermeiros” de “dois grandes grupos”: aqueles que “já tiveram experiência com a linha e que hoje não estão no exercício de funções” e os profissionais “especialistas em enfermagem de saúde pública”.

O objetivo é que possam “colaborar junto da Linha de Saúde 24”, através de uma “prestação de serviços com a própria linha”, adiantou Luís Filipe Barreira.