"Em primeiro lugar, continuem a cumprir as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e deixem de ter medo. O medo neste momento mata mais do que outra coisa qualquer. As pessoas que têm consultas marcadas, exames auxiliares de diagnóstico, cirurgias programadas devem comparecer nos seus hospitais", disse Miguel Guimarães.

O bastonário frisou que "os hospitais asseguram a qualidade do serviço, asseguram vias diferentes de doentes covid e não covid" e apontou que existem tratamentos atrasados, o que "em algumas doenças pode ser fatal".

"Gostava de deixar este apelo porque não se pode apelar apenas à ida ao restaurante. É ir aos hospitais. Há muita gente a precisar de tratamento que estão a ficar atrasados e cada dia a mais de atraso pode ter consequências ao nível da morbilidade e ao novel da mortalidade", disse Miguel Guimarães.

O bastonário da OM falava aos jornalistas à margem da assinatura de um protocolo com a Associação Empresarial de Portugal (AEP), que visa angariar donativos criar um novo Centro de Infecciologia no Hospital de São João (HSJ), no Porto, um projeto de 2,5 milhões de euros para tratamento, investigação e formação.