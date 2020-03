A medida faz parte de um conjunto de oito recomendações feitas pela Ordem dos Médicos na sequência do “surto pelo novo coronavírus e perante o que se conhece até ao momento”, refere a OM em comunicado.

As propostas visam contribuir de “forma positiva para um melhor acompanhamento do que está a acontecer no terreno, para capacitar as instituições de saúde no sentido de poderem responder de forma ágil às necessidades logísticas e de recursos humanos e para conter a transmissão de casos em Portugal”.

Além da criação de uma linha de financiamento específica para o Covid-19, a OM recomenda “a identificação bem definida de uma cadeia de comando”, liderada pela Direção-Geral da Saúde, que comunique com clareza e que sirva de elo entre os vários intervenientes.

Defende também a “publicação urgente e ampla divulgação” do Plano de Contingência Nacional e a nomeação de um novo diretor para o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos, que “está sem liderança há mais de seis meses”.

“Os médicos assintomáticos que regressem de zonas afetadas pelo coronavírus, com transmissão ativa na comunidade, devem avaliar com a respetiva instituição, nomeadamente com os serviços de saúde ocupacional, as medidas a adotar”, recomenda a OM.