Espanha

O Ministério da Saúde de Espanha registou hoje mais 3.632 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total de contágios para 326.612 desde o início da pandemia de covid-19 no país.

Depois de Aragão, que comunicou 448, o País Basco, com 243, e Madrid, com 190, encabeçam a lista de novas infeções, seguindo-se a Catalunha, que divulgou mais 100 casos.

Relativamente às vítimas mortais, o ministério divulgou que morreram mais 64 pessoas na última semana, mais cinco do que na segunda-feira, para um total de 28.581 desde o início da pandemia.

Itália

Itália registou seis mortos com o novo coronavírus nas últimas 24 horas e confirmou um novo aumento no número de novos contágios, 412, superior aos do dia anterior, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano.

O país regista um total de 251.237 casos desde que a pandemia irrompeu em Itália, a 21 de fevereiro, com os primeiros casos na região nortenha da Lombardia.

Com os dados hoje divulgados, o total de vítimas mortais é agora de 35.215.

Os 412 novos infetados indicam um amento relativamente aos 259 de segunda-feira.

Atualmente, 13.561 pessoas continuam infetadas com a doença covid-19 em Itália, 190 mais que nas últimas 24 horas, embora a grande maioria esteja isolada nas respetivas residências com sintomas ligeiros ou assintomáticas.