Itália

O país registou 20.765 novos contágios pelo novo coronavírus e 207 óbitos associados à covid-19 nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado, numa altura em que as autoridades italianas temem o surgimento de uma nova vaga da pandemia.

Com o registo destes novos contágios pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) nas últimas 24 horas, o país totaliza, até à data, 3.067.486 casos de pessoas que ficaram infetadas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

O indicador de novas infeções no país continua acima dos 20 mil, mas é inferior aos 23 mil contágios divulgados no sábado.

No entanto, o número de testes de diagnóstico realizados no país nas últimas 24 horas também diminuiu, 270.000, quase menos 80 mil em comparação com o dia anterior.

Com a contabilização dos novos óbitos, com o número total de mortes recenseadas no território italiano desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, situa-se agora nos 99.785, de acordo com a mesma fonte.

No que diz respeito aos recuperados, o país regista um total de 2.494.839, um aumento de 13.467 recuperações face ao dia anterior.

Existem 472.862 casos positivos de covid-19 que estão atualmente ativos em Itália, um aumento de 7.050 casos em relação a sábado, indicador que influencia a pressão exercida sobre os hospitais italianos, de acordo com as autoridades locais.

Dos casos positivos atualmente ativos em Itália (a grande maioria são doentes que estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos), 21.144 são pessoas que estão hospitalizadas (mais 443 em relação à véspera), existindo 2.605 doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais 43 pacientes em comparação aos indicadores de sábado.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, tinha antevisto um aumento de casos no país por causa das novas variantes do SARS-Cov-2.

A campanha de vacinação em Itália prossegue e já foram administradas 5.359.590 doses em todo o país, número que inclui as 1.642.059 pessoas (sobretudo profissionais do setor da saúde e idosos com mais de 80 anos) que já receberam as duas tomas da vacina contra a covid-19.

Roberto Speranza avançou, entretanto, que a partir de segunda-feira o país começa a administrar a vacina AstraZeneca/Oxford a pessoas com mais de 65 anos de idade, uma vez que “novas provas (científicas) demonstram que a vacina pode ser usada em todas as faixas etárias”.

Face a atual situação, as autoridades italianas estão a monitorizar a progressão dos contágios e a partir de segunda-feira mais regiões italianas vão passar a estar classificadas como zonas “vermelhas”, o nível mais alto de risco de contágio e como tal área que deve cumprir um confinamento.

A maioria das 20 regiões italianas (11 regiões) está “pintada” a laranja, ou seja, zonas de médio risco de contágio.

O país delineou um sistema de cores (amarelo, laranja e vermelho), que determina as medidas a aplicar nas diferentes regiões italianas em função do risco de contágio.

Também a partir de segunda-feira, cerca de 5,7 milhões de estudantes italianos vão prosseguir as aulas, mas à distância e nas respetivas casas, segundo deliberou um recente decreto governamental.

França

O país registou 21.825 novos casos da doença covid-19 e 130 mortes nas últimas 24 horas, um ligeiro decréscimo em comparação com os indicadores do dia anterior, divulgaram as autoridades de saúde locais.

No sábado, o país tinha contabilizado 173 mortes e 23.300 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Desde o início da crise pandémica, 88.574 pessoas morreram no território francês por causa da doença covid-19 e 3,9 milhões de casos positivos foram notificados no país.

Este domingo, 24.818 doentes covid estavam internados em unidades hospitalares francesas, mais 193 face aos indicadores de sábado. Destes doentes, 3.743 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais 54 em comparação com o dia anterior.

A taxa de incidência a nível nacional, num período de sete dias, situa-se atualmente em 217 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

Dos 101 departamentos do país, 23 estão em situação de alerta máximo, ao apresentarem uma taxa de incidência superior a 300 casos.

Entre as áreas mais afetadas encontra-se a capital do país, Paris, onde as autoridades encerraram os grandes centros comerciais e proibiram o consumo de álcool em ruas normalmente associadas a grandes aglomerados.

A forte propagação do vírus nas cidades de Nice e de Dunquerque, assim como nos seus subúrbios, e no departamento de Pas-de-Calais também obrigou ao decretar de um confinamento durante o período do fim de semana.

Este fim de semana, o governo francês mobilizou bombeiros, militares e outros profissionais de saúde para acelerar a campanha de vacinação.

Entre sexta-feira e sábado, foram administradas quase meio milhão de doses de vacinas no país e o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, assegurou que outras 100 mil iam ser administradas durante este domingo.

Olivier Véran garantiu ainda que, caso este ritmo de vacinação seja mantido, França poderá alcançar o objetivo de ter 20 milhões de vacinas inoculadas em meados de maio.

Reino Unido

O Reino Unido registou mais 5.177 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados oficiais, que indicam que se trata do número mais baixo desde finais de setembro.

No sábado o país tinha registado 158 mortes e 6.040 casos de covid-19. Hoje as autoridades não divulgaram o número de mortes, remetendo essa atualização para mais tarde.

Desde o início da pandemia o Reino Unido já registou um total de 4.218.520 casos positivos.

A média dos últimos sete dias, com irregularidades nos números diários, indica que os casos de covid-19 baixaram 31,3% em comparação com a semana anterior, de 22 a 28 de fevereiro.

O número total de mortes relacionadas com a covid-19 e reportado até agora pelo Governo é de 140.062.

Os números divulgados ao domingo são frequentemente mais baixos devido a atrasos na notificação durante o fim de semana.