Reino Unido

Foram registadas 17 mortes e 5.342 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou o Governo britânico, que estará a fazer contactos com dirigentes europeus para evitar potenciais bloqueios de exportações a vacinas.

Até hoje, 27.997.976 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido, das quais 2.281.384 receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

No sábado, o Reino Unido vacinou um recorde de 844.285 pessoas, alimentando esperanças de que atingirá em breve um milhão de vacinas por dia.

No entanto, quaisquer restrições às exportações da UE, ameaçadas pela Comissão Europeia, poderão afetar seriamente a capacidade de o país atingir esse patamar.

No domingo tinham sido notificadas no Reino Unido 33 mortes e 5.312 casos, mas é recorrente serem registados valores mais baixos relativos ao fim-de-semana devido ao atraso no processamento.

De acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 85 mortes e 5.485 infeções.

Entre 15 e 21 de março houve uma redução de 41,5% de mortes de covid-19 e de 4,7% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 126.172 pessoas entre 4.301.925 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Itália

O país registou 13.846 casos de covid-19 e 386 mortes associadas a doença nas últimas 24 horas, enquanto aumenta a pressão hospitalar, com 42% das camas ocupadas por pacientes infetados pelo novo coronavirus, segundo as autoridades de saúde.

Os dados da Agência Nacional de Serviços Regionais de Saúde (AGENAS) mostram, como é habitual as segundas-feiras, um número de casos detetados, 13.846, inferior ao do dia anterior, 20.159, devido ao menor número de testes realizados: 169.196 hoje, contra os 277.086 de domingo.

Já as mortes, 386, representam um forte aumento em relação às 300 notificadas no dia anterior e elevam o total de óbitos para 105.328, num total de 3.400.877 contágios desde o início da crise sanitária em Itáli, em fevereiro do ano passado.

A pressão hospitalar continua a crescer e dos 563.067 atualmente infetados, 31.559 estão hospitalizados, mais 627 do que no dia anterior, dos quais 3.510 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 62.

Os internados por covid-19 em Itália representam 42% do total, enquanto nas UCI essa taxa é de 38%, segundo a AGENAS.

Por sua vez, a campanha de vacinação — que desde sexta-feira retomou o uso da vacina AstraZeneca — alcançou hoje as 7.894.659 doses inoculadas, enquanto 2.511.145 pessoas foram imunizadas com as duas doses necessárias.

O caos na gestão de campanha de vacinação na região da Lombardia, o epicentro europeu da pandemia e motor da economia italiana, continua e este fim de semana uma falha no sistema automático de mensagens não convocou as pessoas para receberam a vacina.

As restrições em Itália estabelecem que todas as regiões que superem a incidência semanal de 250 casos por 100.000 habitantes passem a “zona vermelha”, um duro confinamento com as lojas não essenciais encerradas.

Nove regiões e a província autónoma de Trento — cerca de 40 milhões de pessoas — estão neste tipo de confinamento, enquanto o resto do país está em zona “laranja”, de risco intermédio.

Espanha

Os contágios de covid-19 em Espanha aumentaram hoje ligeiramente, para 129 por 100.000 habitantes, depois da tendência em baixa ter estagnado nos 128 durante três dias da semana passada, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha subiu de quinta-feira para hoje de 128 para 129 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (218), País Basco (188), Catalunha (165), Astúrias (156) e Aragão (132).

Na sexta-feira foi um dia feriado em Madrid e noutras seis comunidades autónomas (Dia de São José), o que implicou que os serviços de saúde nacionais não publicassem durante vários dias os dados diários sobre a evolução da pandemia.

A Espanha registou 16.471 novos casos de covid-19 desde quinta-feira, elevando para 3.228.803 o total de infetados até agora no país.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 633 mortes nos últimos quatro dias atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 73.543.

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 612 pessoas com a doença (857 na quinta-feira), das quais 150 em Madrid, 152 na Catalunha e 85 na Andaluzia.

Por outro lado, subiu para 8.010 o número de hospitalizados com a covid-19 (7.841), o que corresponde a 6% das camas, das quais 1.935 pacientes em unidades de cuidados intensivos (1.950), 20% das camas desse serviço.

O Ministério da Saúde propôs hoje às comunidades autónomas a eliminação do limite de 55 anos para a vacina AstraZeneca, mas avança que, para efeitos operacionais e de disponibilidade, pretende administrar o medicamento apenas aos menores de 65 anos de idade.

A proposta tem agora de ser ratificada numa reunião com os responsáveis pela Saúde de todas as comunidades autónomas, que em Espanha têm autonomia e tomam decisões nesta área.

A imunização com a vacina da Universidade de Oxford vai ser retomada a partir desta quarta-feira, depois da paragem decretada na semana passada pelo Ministério da Saúde, enquanto se esperavam esclarecimento da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre a eficácia do fármaco.

França

A França tem atualmente mais de 4.500 pessoas nos cuidados intensivos devido à covid-19, segundo divulgaram hoje as autoridades sanitárias, o número mais elevado registado no país desde novembro de 2020.

Há 26.488 hospitalizadas no país devido ao novo coronavírus e 4.548 desses pacientes, estão internados nos cuidados intensivos.

Estes números indicam uma pressão adicional nos hospitais franceses, especialmente nos que se localizam na região parisiense, que começou no sábado o terceiro período de confinamento.

Nas últimas 24 horas morreram em França 343 pessoas devido a covid-19, elevando o número total de óbitos para 92.621 desde o início da pandemia.

Foram ainda detetados mais 15.792 novos casos de covid-19 desde a véspera e o total de casos positivos registados até agora em França é assim de 4.298.395.

O país já vacinou seis milhões de pessoas com a primeira dose da vacina.