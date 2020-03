Salvador Malheiro expressou ainda "um enorme agradecimento a todos os [profissionais de saúde] voluntários que responderam ao apelo" da câmara com vista a acionar esse "hospital de campanha na Pousada da Juventude", que o diretor do Hospital de Ovar disse esta manhã estar sujeito à sua supervisão, em parceria com as autoridades regional e nacional de saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

O continente europeu é atualmente aquele com o maior número de casos, sendo Itália o país com maior número de vítimas mortais em todo o mundo. Regista 6.077 mortos em 63.927 diagnósticos positivos e, desses infetados, 7.024 já foram dados como curados pelas autoridades.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde indicou hoje que o surto de Covid-19 já provocou 23 mortes e 2.060 infetados. Nesse universo de doentes, 201 estão internados, 47 dos quais em cuidados intensivos.

Dada a evolução da pandemia, na terça-feira o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, desde as 00:00 de quinta, todo o país se encontra em estado de emergência, o que vigorará até às 23:59 do dia 2 de abril.