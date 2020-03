Numa nota do vereador da Câmara de Lisboa responsável pelo pelouro da Educação e da Ação Social, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), é referido que o município, em coordenação com as juntas de freguesia, irá garantir “refeições diárias e de qualidade” aos alunos beneficiários de ação social escolar.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na quinta-feira que as creches e escolas do ensino básico ao superior vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, para tentar conter o surto de Covid-19. A medida será reavaliada em 09 de abril.

De acordo com o comunicado do gabinete do vereador Manuel Grilo, alguns refeitórios dos estabelecimentos de ensino do concelho irão manter-se em funcionamento para que os encarregados de educação de alunos dos escalões A e B possam levantar as refeições.

A refeição será “completa e em formato unidose transportável, por motivos de higiene e segurança no contexto atual”, é referido, acrescentando-se que a medida será revista e ajustada conforme a evolução da situação.