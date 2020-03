Os pais e encarregados de educação pedem ainda aos professores que moderem a quantidade de matéria e informação partilhada, explicando que as famílias estão ainda a tentar adaptar-se às mudanças.

Um inquérito realizado esta semana pelo professor especialista em estatística Arlindo Ferreira mostra que 11,6% dos pais não tem disponibilidade para acompanhar os filhos pelo menos uma vez por dia nos estudos.

Do lado dos pais, trabalhar de casa “é muito mais difícil” porque é preciso conjugar a atenção dada ao trabalho e aos filhos, disse à Lusa o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), Gonçalo Leite Velho.

O docente do ensino superior lembrou que, neste momento, há muitos professores em casa, com filhos pequenos, a tentar dar aulas a outras crianças.

Gonçalo Leite Velho alertou ainda para os casos de famílias que têm de partilhar os equipamentos. Neste momento estão todos em casa, alguns em teletrabalho, e pode tornar-se difícil gerir quem tem prioridade no seu uso: os filhos que estão em aulas ou os pais que estão a trabalhar?

Trabalhar em casa com a família pode ser complicado para todos: alunos e pais. “O ambiente é muito diferente de uma escola. Há mais confusão”, alertou Gonçalo Leite Velho.

As aulas à distância exigem um conhecimento e uma técnica por parte dos professores que é muito diferente das aulas presenciais: “Já quando os alunos estão na escola é, por vezes, difícil manterem-se concentrados, imaginemos em casa”, concluiu.