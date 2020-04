“A primeira coisa que as autoridades deveriam ter feito era retirar as pessoas vulneráveis, além de criar locais de quarentena, onde eles pudessem atender qualquer pessoa com o menor sintoma”, diz Stravaridis.

Se houvesse um surto de covid-19 entre as 20.000 pessoas que sobrevivem em Moria, tanto nos limites oficiais do campo como nos milhares de tendas que inundam os olivais que os cercam, os hospitais locais facilmente ficariam saturados, adianta a Efe, referindo que em Lesbos, dificilmente existem seis camas na unidade de cuidados intensivos.

Questionado pela Efe sobre se existe um plano de contingência caso a epidemia seja declarada nos campos das ilhas, Spyros Sapunás, responsável por intervenções de emergência da Organização Nacional de Saúde Pública grega (EODY), garante que “existe, mas é confidencial”.

Até agora, a estratégia do Governo grego tem sido isolar migrantes, requerentes de asilo e refugiados nos campos para evitar o contacto com a população local e, para isso, anunciou a instalação de caixas eletrónicas e lojas com produtos básicos nos campos, além de cabines de exames médicos.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), presente nos 30 campos de refugiados abertos no continente grego, reafirma a necessidade de transferir migrantes e refugiados das ilhas do Mar Egeu “o mais rapidamente possível” e garante que está pronta para ajudar na construção de acomodações adequadas.