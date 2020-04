"Situações excecionais exigem medidas excecionais e, nesta altura, todos temos que cumprir as orientações e regras das autoridades de saúde e das forças de segurança, sem alarmismos, mas com sentido de responsabilidade", afirmou o presidente do parlamento regional, José Manuel Rodrigues, após reunião da Comissão Permanente, que decorreu por videoconferência.

O parecer da Assembleia Legislativa da Madeira à renovação do estado de emergência, visando a contenção da pandemia de covid-19, foi aprovado com os votos do PSD, PS, CDS-PP e JPP, contando com a abstenção do deputado único do PCP.

"O decreto que será amanhã apreciado e votado pela Assembleia da República concede mais poderes ao Governo nacional, aos governos regionais [da Madeira e dos Açores], aos senhores representantes da República e às autoridades de saúde pública para novas medidas de contenção e mais restrições à circulação de pessoas, nos próximos 15 dias", sublinhou José Manuel Rodrigues.

O presidente do parlamento madeirense, indicado para o cargo pelos centristas na sequência da coligação de Governo PSD/CDS-PP, destacou que, em relação ao primeiro decreto de emergência nacional, o novo "adita várias matérias" respeitantes à proteção do emprego, ao controlo de preços, ao apoio a idosos em lares ou no domicílio, ao ensino e à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de liberdade.

"Tem um grande enfoque na restrição à liberdade de circulação, designadamente da circulação acompanhada e do direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional", referiu.