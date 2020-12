O Governo determinou que apenas são autorizados a entrar em Portugal os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes e com teste negativo. Medidas surgem após a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, naquele território.

MIGUEL A. LOPES/LUSA