Em comunicado, a PassMúsica refere que as medidas decretadas com a declaração do estado de emergência preveem o encerramento de diversas atividades ou uma forte restrição dos serviços prestados, razão pela qual a PassMúsica "irá suspender todos os contratos de licenciamento em vigor em relação a todas as atividades interditadas e estabelecimentos encerrados na sequência da declaração de estado de emergência".

Segundo a PassMúsica, este mecanismo suspenderá os contratos de licenciamento a partir de 15 de março e até 10 dias após a data em que for decretado o fim da suspensão da atividade.

Paralelamente, abrangerá as entidades e estabelecimentos que, à data de 15 de março, tenham a situação regularizada junto da PassMúsica e será operacionalizado através da emissão de um crédito no valor da tarifa, proporcional ao período de suspensão, a utilizar no período imediatamente subsequente da renovação do licenciamento.

"Para as entidades que, pelas características sazonais da sua atividade, tenham na sua posse o documento de renovação que se vence após a data de 15 de março, será o seu vencimento suspenso e proceder-se-á à substituição por um novo documento com o período iniciado 10 dias após a data em que for decretado o fim da suspensão da atividade", adianta a PassMúsica.

A PassMúsica esclarece ainda que este mecanismo permite que empresários e estabelecimentos impedidos de exercer a sua atividade na sequência da declaração do estado de emergência (emitida a 18 de março) possam usufruir de um crédito.