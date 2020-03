Em comunicado, o gabinete de imprensa do PCP informou que, “tendo em conta as circunstâncias” do surto, “as iniciativas agendadas nestes próximos dias com a participação do secretário-geral - Conferência sobre o Desenvolvimento do Alentejo [hoje], comício no Porto [no sábado] e almoço no Seixal [no domingo] - não se realizarão”.

Os comunistas garantem que vão manter a sua “atividade balizada pelas recomendações e orientações emanadas das autoridades de saúde competentes”, como a Direção-Geral da Saúde (DGS), e é com base nesse princípio que o partido “decidirá as medidas preventivas adequadas, atendendo a cada momento à situação epidémica e à sua evolução”, lê-se no texto.

No comunicado de três parágrafos, antes de anunciar o cancelamento da agenda, o PCP “reafirma a necessidade da implementação de medidas de prevenção adequadas ao surto epidémico com origem no Covid-19” e insiste no apelo à “responsabilidade que justifica igualmente que não se alimente um clima de alarmismo, intranquilidade e medo desproporcionados”.

Os comunistas prometem ainda acompanhar “o evoluir da situação e as medidas de prevenção e controlo que no quadro da saúde pública e da resposta clínica dotem o SNS dos recursos indispensáveis”.