De uma perspetiva material, cozinhar um ovo dentro da casca é mais complicado do que pode parecer à primeira vista. Os cozinheiros são desafiados pelo fato de que os componentes de um ovo: gema e clara, serem feitos de diferentes proteínas que se separam e engrossam em diferentes temperaturas: 85 C para a clara e 65 C no caso da gema.

Também é problemático que a gema não pode ser aquecida saparada da clara, a menos que estas sejam literalmente separadas e cozidas em recipientes diferentes. Por este motivo, a clara e a esfera externa da gema geralmente ficam cozidas demais, enquanto o centro pode ficar mal passado.