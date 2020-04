“As câmaras municipais e o Conselho Metropolitano do Porto não podem ignorar esta situação. Têm que intervir, assumindo as suas responsabilidades enquanto autoridades de transportes, e exigirem dos operadores a garantia de serviço, assegurando que o mesmo é feito em condições de higienização e de segurança para motoristas e para passageiros”, lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

Na nota, a Direção da Organização Regional do Porto (DORP) do PCP descreve algumas situações relacionadas com reduções ou mesmo suspensões de horários e carreiras, tanto em transportes públicos como em empresas privadas, e divulga um testemunho de uma profissional de saúde do Hospital de Santo António que se queixa de falta de condições para regressar a casa depois do trabalho.

“Sou assistente operacional no Centro Hospitalar do Porto, trabalho no serviço de infecciologia. Neste momento encontro-me na primeira linha [no tratamento de doentes Covid-19], vivo em Avintes [Vila Nova de Gaia] e para me deslocar para o trabalho uso os transportes da MGC. Num momento tão difícil para todos nós, depois de fazer turnos de 12, e às vezes de 18 horas, tenho de ir a pé do trabalho para casa”, refere a assistente operacional Tânia Leites, num vídeo publicado nas redes sociais.

Já na sua nota, o PCP “exige intervenção para garantir serviço e condições de distanciamento social”, recordando que o surto epidémico “tem provocado alterações profundas na vida das populações”.