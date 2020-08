Entre as três dezenas de pescadores testados, cerca de 20 eram tripulantes de uma embarcação de um outro pescador, também vila-condense, que está infetado com o novo coronavírus, forçando que todos eles tenham de cumprir uma quarentena de 14 dias em casa.

"Os testes que fizemos ontem [segunda-feira] na sede da associação deram todos resultados negativos. Achamos que esses homens podiam voltar a trabalhar, mas o Delegado de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde não os deixa e refugia-se na lei para essa decisão", disse José Festas à agência Lusa.

Mesmo inconformado com a decisão das Autoridades de Saúde, o líder da associação garantiu que a mesma "será cumprida" e que a embarcação "ficará parada nos próximos dias", apesar de apontar para "as dificuldades que estes pescadores vão passar por não poderem ir trabalhar".

Também hoje, a Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Norte, em articulação com as Autoridades de Saúde do ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde, informou que está a "acompanhar a evolução desta situação e a desenvolver as medidas consideradas necessárias neste âmbito, em defesa da saúde da comunidade", mas lembrou os pressupostos legais em vigor.