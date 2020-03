No âmbito do plano de contingência para o novo coronavírus, o IPCB aprovou hoje um despacho que determina as medidas de contenção, prevenção e controlo da doença Covid-19, que “têm um caráter preventivo, de forma a contribuir para os esforços nacionais de contenção do contágio”, apelando para uma atitude responsável por parte de toda a comunidade.

O despacho, que entra em vigor a partir de quinta-feira, determina a suspensão de aulas presenciais e outras atividades que exijam a presença dos estudantes nas instalações do IPCB, assim como o encerramento de espaços onde decorrem atividades de ensino e práticas laborais, bibliotecas, refeitórios e bares.

Estas medidas “aplicam-se até ao dia 21 de março, podendo ser ajustadas ou prorrogadas em função da evolução da situação e da avaliação que, em cada momento, for feita da adequação das medidas agora adotadas à finalidade de prevenção e controlo da Covid-19”, informou o IPCB.

Além das aulas, foram suspensas as deslocações em serviço do IPCB em Portugal e no estrangeiro, a mobilidade oriunda de um país e/ou região afetado pela Covid-19, os procedimentos concursais e provas académicas que obriguem à deslocação de membros externos ao IPCB e eventos internos ou externos calendarizados, nomeadamente conferências, seminários, cerimónias, aulas abertas e visitas de estudo.