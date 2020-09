Em comunicado hoje enviado, o IPVC acrescenta que as aulas serão presenciais e que o uso de máscara será obrigatório.

Outras medidas são a higienização de mãos e espaços, a colocação de sinalética e das barreiras necessárias para facilitar o movimento da comunidade, “salvaguardando o distanciamento social e evitando o cruzamento entre pessoas no acesso aos espaços letivos”.

Em relação ao alojamento, o IPVC propõe-se manter o mesmo número de camas do ano anterior, quer nas suas residências quer, com “condições epeciais”, nas pousadas da Juventude de Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Melgaço e Ponte de Lima, através de protocolo com a entidade gestora.

“O IPVC encontra-se ainda em negociações com diversas entidades da região, no sentido de estas poderem, também em condições especiais, ser uma alternativa para o alojamento dos alunos, de forma a compensar a diminuição da capacidade de alojamento nas residências da instituição”, acrescenta.