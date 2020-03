Em comunicado hoje enviado à imprensa, aquela autarquia (CDS-PP) determina ainda a realização de treinos e competições à porta fechada.

Além de suspender a utilização dos equipamentos desportivos municipais, autorizando "apenas" os "treinos e competições oficiais para equipas e atletas federados", o município alerta que nesses treinos e competições "não está autorizada a assistência de público".

As feiras quinzenais que deveriam realizar-se nos dias 16 e 30 de março, ao ar livre, no areal junto ao rio Lima foram canceladas, bem a feira de artesanato que deveria realizar-se no dia 22.

O município suspendeu "todas as atividades culturais no teatro Diogo Bernardes, e outras que sejam organizadas e promovidas pela autarquia".

A Câmara de Ponte de Lima adiantou que as "medidas preventivas" foram aprovadas por "unanimidade", seguindo "as orientações emanadas pelo Despacho 2836-A/2020 e as recomendações da Direção Geral da Saúde - DGS devido ao COVID 19, onde é apontada a suspensão de eventos ou iniciativas em locais públicos".

A autarquia refere ainda que aquelas medidas "serão avaliadas de acordo com o desenrolar da situação e de acordo com as orientações emanadas pela DGS e pelo Governo".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.