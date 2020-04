À data da votação da proposta da CDU, e em declarações à Lusa, a vereadora da coligação, Ilda Figueiredo, adiantou que a linha de apoio de emergência para as associações com dificuldades de tesouraria visava apoiar todas as associações que o solicitem e que estejam com dificuldades em fazer face às suas despesas fixas, independentemente dos apoios concedidos no âmbito do Fundo de Apoio ao Associativismo Popular.

Foi ainda decidida na ocasião a prorrogação do prazo, por seis meses, para as associações executarem os projetos que obtiveram financiamento em 2019 e a flexibilização das condições para o concurso de 2020 ao fundo municipal de apoio ao associativismo popular para que decorra com a maior brevidade possível.