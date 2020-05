Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1.263 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.912), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 252 casos do que na quarta-feira (29.660), representando uma subida de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (717), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (297), do Centro (232), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Em internamento estão 608 pessoas, 92 delas em Unidade de Cuidados Intensivos.

Segundo o relatório, registam-se 6.452 recuperações e estão 2.125 pessoas à espera de resultados laboratoriais.

Em contacto pelas autoridades de saúde estão 22.741 casos.

Desde 1 de janeiro já se registaram 303.811 casos suspeitos.

Surto na Azambuja

Relativamente ao surto entre trabalhadores da empresa de logística Sonae, localizada no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, Graça Freitas começou por referir em conferência de imprensa que tem havido uma "ótima colaboração entre as equipas de saúde publica, a própria Sonae e empresas da região".

"Até à data, foram feitos 339 testes que permitiram identificar 70 pessoas positivas, sendo que todas estão clinicamente bem e não estão internadas. Esta situação está a ser acompanhada de perto", garantiu. "São trabalhadores jovens, muitos vivem em alojamentos em conjunto, são pessoas deslocadas".

"De qualquer maneira, as autoridades de saúde também têm feito inquéritos epidemiológicos a famílias da zona. Outras empresas da zona têm feito testes aos seus trabalhadores e têm dado negativo", garantiu, frisando que o caso está a ser devidamente acompanhado de forma a "não haver disseminação comunitária".

À agência Lusa, fonte da Sonae MC ressalvou que a empresa já implementou um conjunto de medidas para "minorar este problema", nomeadamente o desfasamento dos horários dos turnos e a duplicação de autocarros que transportam os trabalhadores até ao armazém.

"Apenas um terço dos nossos colaboradores usa comboios e já estamos a reforçar, há várias semanas, o serviço de autocarros", adianta a empresa.

Além destas medidas, a Sonae está a medir a temperatura a todos os trabalhadores "antes de darem entrada em qualquer instalação dos entrepostos" e reforçou a entrega de máscaras e a higienização das instalações e veículos de transporte de mercadorias.

Balanço do desconfinamento

Lacerda Sales referiu que "ainda não estamos em tempo de fazer balanços", mas "em tempo de dar respostas".

Quando às duas mensagens difundidas — "fique em casa" e "retome a sua atividade", o secretário de estado da Saúde frisou que é muito importante "a mensagem de confiança". Contudo, "há também um critério de salvaguarda e de contenção".

"É deste ponto de equilíbrio que vai resultar, no final, um balanço favorável. Queria deixar esta mensagem de confiança mas também de responsabilidade que os portugueses têm evidenciado durante todas estas fases", disse.

Regras para os nadadores-salvadores

Graça Freitas, questionada sobre as regras referentes aos nadadores-salvadores, referiu que em breve vão ser publicadas regras sobre a época balnear.

"Vão ser seguidas as recomendações do Conselho Nacional do Instituto de Socorros a Náufragos" para que os nadadores possam exercer as suas funções em segurança, referiu a Diretora-Geral da Saúde. "Há normativos muito específicos relativamente a essa situação".

Profissionais de saúde infetados e testes serológicos

Sobre os profissionais de saúde infetados, António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, referiu que há um número total de 3.317 casos: 480 médicos, 1.088 enfermeiros, 935 assistentes operacionais, 159 assistentes técnicos, 105 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Cerca de 550 são "outros profissionais de saúde dispersos".

Registam-se também 1.071 recuperações entre os profissionais.

Quanto aos testes serológicos, Lacerda Sales frisou que está em curso um teste piloto que abrange cerca de duas mil pessoas, coordenado pelo Instituto Doutor Ricardo Jorge. "Obviamente que todos os restantes testes que se venham a fazer serão importantes para uma avaliação da imunização da população no futuro", frisou.

Novo coronavírus SARS-CoV-2

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A maioria das pessoas infetadas apresenta sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados, sendo eles febre (com temperaturas superiores a 37,5ºC), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar).

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas. A doença pode durar até cinco semanas.

Considera-se atualmente uma pessoa curada quando apresentar dois testes diagnósticos consecutivos negativos. Os testes são realizados com intervalos de 2 a 4 dias, até haver resultados negativos. A duração depende de cada doente, do seu sistema imunitário e de haver ou não doenças crónicas associadas, que alteram o nível de risco.

A covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados.

Quando tossimos ou espirramos libertamos gotículas pelo nariz ou boca que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão por pessoas assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada.

Vários laboratórios no mundo procuram atualmente uma vacina ou tratamento para a covid-19, sendo que atualmente o tratamento para a infeção é dirigido aos sinais e sintomas que os doentes apresentam.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.