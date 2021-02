O boletim epidemiológico da DGS de hoje revela também que estão internados 4.482 doentes (menos 350), dos quais 752 em cuidados intensivos (menos 32).

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição e hoje desceram para menos de 100 mil (95.320), isto é, menos 7.474 casos de infeção ativos, algo que não acontecia desde 8 de janeiro.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 8.865 doentes. No total, desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 677.719 pessoas. Há 16 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

A DGS indica que das 111 mortes registadas nas últimas 24 horas, 20 ocorreram na região Norte, 20 na região Centro, 59 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Alentejo e 2 no Algarve.

As autoridades de saúde têm em vigilância 121.180 contactos, menos 8.341 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 15.522 óbitos e 788.561 casos de infeção.