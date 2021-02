Os dados de hoje mostram que foi registado o menor número de mortos por covid-19 e de novos casos de infeção desde há mais de um mês.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 15.321 óbitos e 785.756 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 105.119 (menos 2.252 do que ontem).

A DGS indica que das 138 mortes registadas nas últimas 24 horas, 20 ocorreram na região Norte, 27 na região Centro, 75 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Alentejo e 5 no Algarve.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 4.826 pessoas (menos 24 do que ontem), das quais 795 em salas de cuidados intensivos (menos oito do que no dia anterior).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 3.791 doentes. Há 14 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções. No total, desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 665.316 pessoas.

As autoridades de saúde têm em vigilância 139.402 contactos, menos 3.771 relativamente a sábado. Este indicador tem também acompanhado os reduções nos outros parâmetros e registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro

O boletim em detalhe

Em Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 780 novas infeções, contabilizando-se até agora 295.431 casos e 6.287 mortes por covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo detém mais de 40% do total de mortes a nível nacional registadas desde o início da pandemia.

A região Norte registou 584 novas infeções por SARS-CoV-2, e já contabilizou 321.817 casos de infeção e 5.032 mortes pela doença.

Na região Centro, registaram-se mais 245 casos, para um total de 112.296 infeções e 2.730 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 58 casos, totalizando 27.717 infeções e 885 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

O Algarve tem hoje notificados mais 49 novos casos, somando 19.368 infeções e 300 mortos.

A Madeira registou 27 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.456 infeções e 59 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados seis novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.671 infeções e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Os casos de infeção confirmados no país distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 40 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 355.095 homens e 430.399 mulheres, refere a informação da DGS, segundo a qual há 262 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Das vítimas mortais, 7.994 eram homens e 7.327 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos de pessoas na faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Das 15.321 mortes registadas, 10.225 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.188 tinham entre 70 e 79 anos, e 1.328 entre os 60 e os 69 anos.