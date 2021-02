Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 5.230 pessoas (menos 340 do que ontem), das quais 846 em salas de cuidados intensivos (mais 10 do que no dia anterior).

Ou seja, o número de pessoas internadas em enfermaria continua a descer e hoje até foi atingida a maior queda de sempre — a maior redução do número de internados tinha sido registada a 9 de fevereiro —, mas o de cuidados intensivos subiu — o que não acontecia desde terça-feira.

Há mais 7.617 doentes recuperados e menos 4.912 casos ativos (no total, estão agora 113.450 pessoas infetadas). Neste indicador, há 12 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

As autoridades de saúde têm em vigilância 149.651 contactos, menos 5.647 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.

Desde março de 2020, Portugal já registou 15.034 mortes associadas à covid-19 e 781.223 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com 293.283 casos desde o início da pandemia é a que tem o maior número de mortes a nível nacional, contabilizando 6.132 mortos, o que representa 40,7% da totalidade das mortes nacionais relacionadas com a covid-19.

O boletim em detalhe

Nas últimas 24 horas foram reportadas 64 mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região Norte, com 320.556 casos desde março, é a segunda com mais mortes contabilizando 4.991 óbitos o que representa 33,1 por cento do total nacional.

Nas últimas 24 horas foram reportados 35 óbitos na região Norte.

Relativamente ao Centro, os dados da DGS indicam que esta região registou 111.561 casos desde início da pandemia e 2.678 mortes, representando 17,8% do total de mortes no país relacionadas com a covid-19.

No Alentejo com um total de 27.546 casos registou 862 mortes desde março o que equivale a 5,7% do total de óbitos nacionais. Hoje o boletim da DGS revela que morreram nas últimas 24 horas mais 10 pessoas nesta região.

O Algarve tem contabilizados 19.249 desde março e 284 mortes o que representa 1,8% do total nacional.

Nas últimas 24 horas a região do Algarve registou mais sete mortes.

A Região Autónoma da Madeira, que hoje registou uma morte tem um total acumulado de 59 mortos representando 0,3 por cento do total nacional desde o início da pandemia.

Os Açores com 0,1 % do total das mortes nacionais tem contabilizados 28 óbitos desde março.