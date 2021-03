Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.512 óbitos e 809.412 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 62.299 (menos 961 do que ontem).

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 1.406 pessoas (menos 167 do que ontem), das quais 363 em salas de cuidados intensivos (menos 20 do que no dia anterior).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 1.942 doentes. No total, desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 730.601 pessoas.

Em vigilância estão 26.704 contactos, o que se traduz num recuo de 2.177 em comparação com o dia anterior.

Por região, o Norte concentra mais 210 casos confirmados para um total de 327.370 e mais quatro óbitos para 5.248.

Lisboa e Vale do Tejo, por seu turno, tem mais 331 confirmados do que na sexta-feira para 306.596 e 16 mortes para 6.933.

Já no Centro verificaram-se mais 125 casos confirmados para 155.529 e mais seis óbitos para 2.941.

O Alentejo soma agora 26 casos confirmados para um total de 28.599, enquanto os óbitos permanecem inalterados em 957.

A região do Algarve tem hoje notificados 20.207 casos, mais 18 do que na sexta-feira, e 344 mortes, sem alterações face ao dia anterior.

Nas regiões Autónomas, a Madeira apresenta mais 288 casos confirmados para um total de 7.311 e o número de mortes permanece inalterado em 61.

Segundo ressalvou a DGS, 81% dos novos casos na Madeira “teve um período entre o diagnóstico e a notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização”.

Nos Açores, não se registaram mais mortes em comparação com o dia anterior, apresentando a região um total de 28 óbitos desde o início da pandemia de covid-19, mas totalizaram-se mais nove casos de infeção para 3.800.

Do total de casos confirmados, 442.888 são mulheres, 366.254 são homens e os restantes 270 estão sob investigação, uma vez que os dados “são fornecidos de forma automática”.

O novo coronavírus já causou, em Portugal, a morte de 8.645 homens e 7.867 mulheres.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.012.032 pessoas vacinadas: 724.202 com a primeira dose e 287.830 com a segunda dose.