Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.472 óbitos e 456.533 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 93.360 (mais 6.356 do que ontem).

A DGS indica que das 95 mortes registadas nas últimas 24 horas, 27 ocorreram na região Norte, 17 na região Centro, 38 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Alentejo e três no Algarve.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.333 pessoas (mais 40 do que ontem), das quais 514 em salas de cuidados intensivos (mais uma do que no dia anterior).

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 3.476 doentes. No total, desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 355.701 pessoas.

O boletim em detalhe

Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte registou 3.554 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte registou 225.957 casos de infeção e 3.373 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.501 novas infeções, contabilizando-se até agora 148.343 casos e 2.601 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 1.855 casos, acumulando-se 55.523 infeções e 1.093 mortos.

Já no Alentejo foram assinalados mais 574 casos, totalizando 13.389 infeções e 288 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 348 novos casos, somando 9.184 infeções e 79 mortos.

A Madeira registou 27 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 1.905 infeções e 16 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 68 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.232 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 205.208 homens e 251.166 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 159 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.892 eram homens e 3.580 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.

O Governo decidiu hoje “estender as regras atualmente em vigor” no combate à pandemia no território continental, no âmbito do novo estado de emergência, determinando ainda uma “medida cautelar” no próximo fim de semana para os concelhos com maior risco.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, explicou que essa medida inclui a proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório a partir das 13:00 e até às 05:00 do dia seguinte durante o próximo fim de semana, medidas que se aplicam nos concelhos com mais de 240 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Na quinta-feira, o Presidente da República decretou a renovação do estado de emergência por mais oito dias, até 15 de janeiro, para permitir medidas de contenção da covid-19.