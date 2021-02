Com uma média diária de 164,5 casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal está pouco acima do Reino Unido (161,5) numa lista em que o primeiro país de dimensão é a Estónia, com uma média de 502,8 casos.

Na passada segunda-feira, o país surgia em sétimo lugar na lista (descontando os pequenos países com menos de um milhão de habitantes).

No que toca à média diária de novas mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias (13,5) Portugal desce do primeiro para o segundo lugar na lista, mas está apenas uma décima abaixo do país no topo, o Peru.

Em número total de casos por milhão de habitantes (77.059), Portugal está em quinto lugar na lista dos países com alguma dimensão, superado por República Checa (101.597), Eslovénia (86.331), Israel (83.689) e Estados Unidos (83.504).

No indicador de mortes globais por milhão de habitantes, Portugal é o sexto país da lista, com 1.502.

No cimo da lista surgem a Bélgica (1.869), a Eslovénia (1.787), Reino Unido (1.729), República Checa (1.694), e Itália (1.547).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.411 pessoas dos 787.059 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.