O diretor do IHMT-UNL assinalou, por outro lado, que esta região de Angola começa agora a ter temperaturas mais baixas, o que deverá levar a um aumento das doenças respiratórias.

"É preciso haver capacidade para diagnóstico diferencial entre as doenças respiratórias e a covid-19. A província é a segunda mais populosa do país e com mais população idosa, portanto mais suscetível à pandemia", acrescentou o médico angolano e especialista em malária e doenças tropicais.

Para Filomeno Fortes, "o reforço da província da Huíla é fundamental para que o país possa continuar a manter o controlo da situação epidemiológica" da covid-19.

O reforço da capacidade laboratorial na província angolana resulta de uma ação conjunta com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO), que gere uma rede de laboratórios geminados (twinlabs) em África no âmbito da cátedra UNESCO “Life on Land”.

O coordenador-executivo do CIBIO, Carlos Pereira, explicou que a organização está a reforçar e a readaptar a capacidade dos laboratórios que já tem no terreno para fazer testes à covid-19.

"Temos um laboratório central em Angola que está já a dar algum apoio aos pacientes, mas não lhe está a ser possível fazer testes. Os 120 testes feitos até à semana passada à população da província da Huíla foram enviados para Portugal", disse.

"A testagem tem sido mínima", apontou, adiantando que o laboratório da universidade Mandume ya Ndemufayo, que tinha inicialmente competência pedagógica e de formação, sofrerá "uma pequena readaptação" para, em conjunto com o hospital central, fazer testes de diagnóstico do novo coronavírus.

A iniciativa do IHMT-UNL, Ciência LP e FCT insere-se no Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia covid-19 entre Portugal, os PALOP e Timor-Leste, coordenado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (IC).

O presidente do instituto Camões, Luís Faro Ramos, também presente na cerimónia, sublinhou a importância da "parceria e solidariedade" entre Portugal e os países lusófonos no combate à covid-19, considerando que permitirá "ganhar outra escala" e "impulsionar outras ações de apoio" no futuro.

O plano de resposta sanitária à pandemia, anunciado na semana passada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, prevê a disponibilização de três milhões de euros para apoiar os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e Timor-Leste a combaterem a propagação da covid-19.

Para além dos três milhões de euros, o plano, que tem a duração prevista de um ano, envolve também a disponibilização de material médico e proteção individual, num total de cerca de 800 mil artigos e 95 ações de formação.

Angola ultrapassou, na quinta-feira, os 200 casos de covid-19, totalizando desde o início da pandemia 212 infetados, com dez óbitos, 121 casos ativos e 81 doentes recuperados.