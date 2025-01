O vereador eleito pela CDU, Francisco Queirós, mostrou-se hoje preocupado com “o número insuficiente de funcionários da Divisão de Espaços Verdes e Jardins [DEVJ], particularmente jardineiros”, estando apenas preenchidos 37 dos 54 lugares previstos para estes trabalhadores camarários.

Na sua intervenção no período antes da ordem do dia da reunião do executivo, o vereador considerou que a situação se agrava “pela idade avançada da maioria dos funcionários”, estando previsto que se aposentem mais 12 trabalhadores entre este e o próximo ano.

Francisco Queirós notou que é difícil “atrair trabalhadores para os serviços autárquicos, desde logo pelos baixos salários oferecidos”, com muitos dos concursos a ficarem sem preenchimento das vagas.

O vereador com o pelouro recordou ainda que o número de trabalhadores nesta divisão já foi “o dobro do que existe hoje”, considerando que é necessário “encontrar formas” de preencher lugares, numa altura em que aumentam no concelho as áreas verdes de intervenção municipal.

No passado, membros da oposição ao executivo liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra (integrada designadamente pelo movimento Somos Coimbra e pelo PSD) criticaram a falta de manutenção dos jardins e espaços públicos da cidade.