Bruno Santos congratula-se por ter conseguido driblar as "ratoeiras" da navegação, ter conseguido andar sozinho e, por isso, "sem pó" o que fez com que pudesse "andar à vontade".

O piloto parece ter deixado para trás os problemas mecânicos e os precalços, tendo concluído a etapa que ligou Al Duwadimi a Riad em 5h43m48s, tendo terminado em 34.º.

Todos os dias Bruno Santos conta no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok do SAPO24 como está a correr a sua participação no Rally Dakar 2025. Contudo, amanhã os pilotos do Rally Dakar a etapa de amanhã dura 48 horas e, por isso, os pilotos estarão incontactáveis, por isso a próxima entrada no diário será segunda-feira, dia 8.

A 47.ª edição do Rally Dakar começou dia 2 de janeiro e termina dia 17 do mesmo mês.