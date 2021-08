Em nota enviada às redações, o Ministério da Saúde refere que "já foram administradas, em Portugal continental, cerca de 12,1 milhões de vacinas, que permitiram vacinar, com pelo menos uma dose, mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo".

A meta foi atingida na semana anterior à prevista, uma vez que o vice-almirante Gouveia e Melo tinha apontado o período entre 9 a 15 de agosto para alcançar este resultado.

De acordo com a nota, exclusivamente no que diz respeito "à população com 16 ou mais anos em Portugal continental, estima-se que já cerca de 82% tenha iniciado o seu esquema vacinal, sendo que, destes, 75% já terão a vacinação completa".

O Ministério da Saúde refere ainda que "o ritmo de vacinação das duas últimas semanas tem-se mantido elevado, com uma média acima das 80 mil vacinas administradas por dia e prevê-se que este ritmo possa vir a ser acelerado durante o mês de agosto, graças a uma maior disponibilidade de vacinas, resultado dos esforços de negociação do Governo Português", o que já tinha sido anunciado ontem pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

"Assim, cumprindo-se as expectativas relativas ao calendário previsto de entregas em território nacional, deverão chegar quase 3 milhões de vacinas até ao final deste mês", afirma a nota.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 18 mortes e 2.377 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Lacerda Sales considera a meta "um motivo de enorme esperança e confiança no futuro"

Em declarações à aos jornalistas, António Lacerda Sales, secretário de Estado adjunto e da Saúde, que se encontra em visita à unidade de Medicina Intensiva do hospital da Guarda, destacou o feito: "Atingimos hoje, em Portugal Continental, 70% da população vacinada com primeiras doses e 60,5% da população com segundas doses. Este é um motivo de enorme esperança e confiança no futuro. Acima de tudo quer agradecer hoje a povo português a sua maturidade cívica, pela forma como encara a sua proteção e proteção dos outros também".

Lacerda Sales deixou ainda um agradecimento "a todos aqueles que estão envolvidos no processo de vacinação, desde a coordenação da task force aos profissionais de saúde".