De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 51.072 casos de infeção confirmados e 1.735 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 26.067 casos, mais 128 do que no dia anterior.

O boletim dá ainda conta de 36.483 casos recuperados. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 35.757 pessoas.

Em internamento estão 381 pessoas, 41 delas em Unidade e Cuidados Intensivos.

Desde 1 de janeiro foi registado um total de 442.088 casos suspeitos.