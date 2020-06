Portugal regista hoje 1.447 mortes relacionadas com a covid-19, mais 11 do que na terça-feira, e 33.261 infetados, mais 366, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.436 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,8%. Já os casos e infeção subiram 1,1%.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos, há mais 335 casos de infeção (+2,9%).

O número de recuperados subiu, são mais 210 do que ontem, num total de 20.079.

"Não perdemos ventiladores"

Ainda antes de serem abertas as perguntas aos jornalistas na habitual conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde, António Lacerda Sales aproveitou o momento inicial de apresentação dos novos dados da pandemia para contrariar a primeira página do Correio da Manhã desta quarta-feira que dá conta de 887 ventiladores comprados à China e retido em território chinês, sendo que 443 já estarão na embaixada portuguesa em Pequim.

Lacerda Sales revelou que esta manhã chegaram a Portugal 108 ventiladores e anunciou que até ao próximo sábado chegarão mais 335 em voos sequenciais.

“Estes 443 ventiladores que se encontravam na embaixada de Portugal em Pequim juntam-se assim aos 264 que já estão em território nacional, o que faz com que sejam 707 equipamentos no total, ou seja, 61% do total das compras efetuadas pelo Estado à China”, esclareceu.

O secretário de Estado da Saúde sublinhou ainda que foram adquiridos 1.151 aparelhos de forma a duplicar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, algo que classifica como "um grande reforço da capacidade de resposta, que será útil para o futuro e para uma eventual segunda vaga da pandemia”.

"Não só não temos ventiladores perdidos como também não perdemos o rumo da nossa estratégia de combate à pandemia”, sentenciou.