O boletim epidemiológico da DGS de hoje revela que estão internados 3.012 doentes (menos 310), dos quais 597 em cuidados intensivos (menos 30).

O total de internamentos está próximo dos registados no dia 3 de janeiro, quando os dados indicavam 3.044 pessoas internadas com covid-19.

Já no que respeita às unidades de cuidados intensivos, desde o dia 13 de janeiro que os números não eram inferiores a 600.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição e hoje desceram para 77.044, isto é, menos 3.598 casos de infeção ativos.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados mais 4.567 doentes. No total, desde o início da pandemia, já recuperaram da doença 705.976 pessoas. Há 23 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.086 mortes associadas à covid-19 e 799.106 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 70.767 contactos, menos 8.932 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 694.297 pessoas vacinadas: 444.730 com a primeira dose e 249.567 com a segunda dose.