Portugal registou hoje 293 mortes relacionadas com a covid-19 e 15.073 novos casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim hoje divulgado, registam-se atualmente 6.603 pessoas internadas (+131), o que representa um máximo diário de internamentos, das quais 783 em cuidados intensivos (+18).

Assim, o país conta com um total de 668.951 casos confirmados, dos quais 172.893 estão ativos.

O número de recuperados sobe para 484.753, mais 9.268 pessoas face a esta terça-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 220.256 contactos, mais 4.486 relativamente ao dia anterior.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 11.305 mortes associadas à covid-19.

Relativamente às 293 mortes registadas nas últimas 24 horas, 136 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 66 na região Centro, 59 na região Norte, 26 no Alentejo, cinco na região do Algarve e uma na região Autónoma do Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 7.605 novas infeções, o maior número diário desde o início da pandemia, contabilizando-se até agora 235.498 casos e 4.267 mortes.

A região Norte registou 3.959 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 293.171 casos de infeção e 4.258 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 2.309 casos, acumulando-se 94.073 infeções e 1.942 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 484 casos, totalizando 23.208 infeções e 597 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 500 novos casos, somando 16.029 infeções e 183 mortos.

A Madeira registou 191 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3.663 infeções e 34 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 25 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.309 infeções e 24 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 301.916 homens e 366.832 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 203 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 5.901 eram homens e 5.404 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 11.305 mortes, 7.600 eram pessoas com mais de 80 anos, 2.336 com idades entre os 70 e os 79 anos e 946 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.