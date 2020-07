De acordo com o boletim epidemiológico diário da DGS, há 46.818 casos confirmados e o número de mortes provocadas pela covid-19 atinge os 1.662.

Há 467 pessoas internadas, mais cinco do que ontem. Destes casos de internamento, há 63 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos uma pessoa do que este domingo.

O número de doentes dados como recuperados aumentou de 30.907 para 31.065, mais 158 do que no domingo.

O boletim de hoje continua sem incluir os números mais atuais relativamente à distribuição geográfica por concelho. Essa atualização só deverá ocorrer no dia 14 de julho.

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 83% dos novos casos, com 254 dos 306, e uma das duas mortes. O segundo óbito foi na região Norte.

Um dos óbitos hoje registado é de uma mulher entre os 30 e 39 anos. O outro é de um homem entre os 70 e os 79 anos.

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 22.865, seguida pela região Norte (18.142, com 33 casos novos), a região Centro (4.276, nove casos novos), o Algarve (708, quatro casos novos) e o Alentejo (576).

Nos Açores, mantém-se o número de novos casos e de mortes, enquanto na Madeira surgiram dois novos casos, totalizando 99, e não ocorreu qualquer morte.

Apesar dos aumentos em Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que regista o maior número de mortes (823), depois surge Lisboa e Vale do Tejo (541), Centro (250), Alentejo (18), Algarve (15) e Açores (15).

Relativamente aos dados por concelho, que permanecem iguais à informação divulgada no sábado, continuam a existir 11 com mais de mil casos, com Lisboa (3.645), Sintra (2.850) e Loures (1.910) à cabeça.

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS refere que o relatório de hoje não inclui a atualização da imputação de casos aos concelhos e que está a verificar todos os dadso com as autoridades locais e regionais de saúde, um trabalho que deverá ficar concluído nos próximos dias.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.111), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (321, mais uma), entre 60 e 69 anos (150, mais uma) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos de infetados, a maioria encontra-se na faixa etária entre 40 e 49 anos (7.712), depois entre 30 e 39 anos (7.587), 50 a 59 anos (7.198), 20 e 29 anos (7.040) e mais de 80 anos (5.602).

As autoridades de saúde mantêm sob vigilância 34.301 contactos de pessoas infetadas - menos 211 do que no domingo – e 1.291 casos aguardam resultado laboratorial.

