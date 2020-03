"Em articulação com as forças policiais e a proteção civil preparamos um controlo de entrada de pessoas na cidade, para ser aplicado este fim de semana. Quem não residir na Póvoa de Varzim e não tiver motivos de força maior para cá vir, não iremos permitir a sua circulação. Vamos também fechar a marginal ao trânsito e a polícia municipal estará nas ruas a aconselhar as pessoas a ficarem em casa", disse Aires Pereira, presidente da autarquia.

O autarca da Póvoa não quer que se repita "a anormal e incompreensível afluência de pessoas que se registou na marginal da cidade no passado domingo" e decretou, ainda, o encerramento dos passadiços junto às praias do norte do concelho, garantindo que essas estruturas serão vigiadas pela Polícia Marítima.

A Câmara da Póvoa de Varzim decidiu também encerrar ao público os dois cemitérios da cidade, e anunciou que o mercado municipal, que está aberto apenas três dias por semana - quarta-feira, sexta-feira e sábado -, terá o número de entradas simultâneas no espaço controladas.

Aires Pereira divulgou, ainda, que a autarquia reservou um hotel na cidade, exclusivamente para os profissionais de saúde que trabalhem no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, e que pode ser usado sempre que os mesmos o entenderem.

Também nessa unidade de saúde que serve as duas cidades foi já montada, num edifico contíguo e que é pertença da autarquia, uma unidade dedicada apenas aos casos de covid-19, permitindo separar esses pacientes dos restantes casos de saúde que o hospital continua a tratar.