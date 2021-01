Em declarações à agência Lusa, a propósito de uma publicação hoje feita pelo autarca social-democrata, Augusto Marinho, na sua página oficial no Facebook com a informação da sua infeção pelo novo coronavírus, a fonte autárquica adiantou que, "na quarta-feira, foram testados os elementos do executivo e os chefes de divisão que nos últimos dias contactaram com o autarca".

"Todos testaram negativo à exceção do presidente da Câmara", explicou.

A mesma fonte adiantou que o "executivo municipal está hoje reunido em reunião ordinária, com recurso a videoconferência, sendo expectável que no final da sessão sejam conhecidas novas medidas de prevenção da doença" no concelho.

Segundo a fonte, "alguns trabalhadores do município estão em regime de teletrabalho, mas a maioria está a exercer funções no edifício camarário".

A Lusa tentou contactar Augusto Marinho, mas o autarca disse estar em reunião camarária.

Na nota que hoje publicou na sua página na rede social, o autarca social-democrata refere encontrar-se "em total isolamento".

"Sinto-me bem, sem sintomas de relevo, razão pela qual continuarei a servir os barquenses com toda a determinação e preparado para tomar quaisquer medidas que a situação venha a revelar como necessárias para o bem-estar e saúde dos barquenses e ao desenvolvimento da nossa terra", refere.

Augusto Marinho adiantou ter informado "os contactos próximos, para que também eles sigam as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS)”.

"Esta minha realidade já foi e está a ser vivida por muitos barquenses, a quem deixo uma palavra solidária com votos de rápidas melhoras. Faço um apelo para que ninguém sinta constrangimentos ou receios em assumir os sintomas identificados pelas autoridades de saúde devendo, de imediato, contactar as mesmas. Mais do que um ato de responsabilidade, é uma obrigação", reforça.

"Escrevo estas palavras no dia em que recebi a notícia que não queria, que ninguém quer, para deixar um apelo a todos os barquenses e a todos os que tenham oportunidade de ler esta mensagem para que lutem, que lutem com toda a determinação neste combate que será vencido. Esta luta reside na proteção, no cumprimento das recomendações das autoridades de saúde, da Câmara Municipal e demais autoridades com competência nesta matéria. Se assim fizermos, com determinação e união, mais cedo ultrapassaremos esta fase e conquistaremos a nossa liberdade", sublinha.