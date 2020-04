Numa mensagem de Páscoa, divulgada em comunicado de imprensa, José Manuel Rodrigues sublinha que "com esperança, com confiança e com coragem" os madeirenses e porto-santenses vão "vencer a pandemia", mas alertou para "outros perigos".

"É verdade que esta será uma Páscoa diferente, uma Páscoa em que estamos distantes uns dos outros, dos amigos e das famílias, mas vamos renascer, até porque há outros vírus instalados na nossa sociedade que temos de vencer, unidos e de mãos dadas", refere.

José Manuel Rodrigues, que ocupa o cargo de presidente do parlamento regional na sequência do Governo de coligação PSD/CDS-PP por indicação dos centristas, advertiu para o encerramento de empresas, o desemprego, a pobreza e a exclusão social resultantes da crise socioeconómica provocada pelas medidas de contenção da covid-19.

"Ninguém pode ficar para trás", declarou, reforçando: "Ao isolamento social, à distância social, a que agora somos obrigados, tem de suceder o tempo da proximidade social e o tempo da solidariedade social."

O executivo regional indicou, recentemente, que 60% da atividade económica do arquipélago está paralisada na sequência das medidas de contenção da pandemia e cerca de 600 empresas já recorreram ao ‘lay-off', abarcando mais de 7.000 trabalhadores, números que as autoridades preveem venham ainda a aumentar.

Na mensagem de Páscoa, José Manuel Rodrigues expressou o seu agradecimento aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos que trabalham nos hospitais, bem como aos agricultores que "estão a produzir", aos funcionários dos supermercados e ainda "aos que servem os bem essenciais como a recolha de lixo, a energia elétrica e a água".

A Madeira assinalou hoje o terceiro dia consecutivo sem registo de novos casos positivos de covid-19, sendo que dos 50 doentes referenciados desde 16 de março, dois já recuperaram, indicou o Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 470 mortos, mais 35 do que na sexta-feira (+8%), e 15.987 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 515 em relação a sexta-feira (+3,3%).