“O impacto económico da pandemia da covid-19 não será apenas decorrente do isolamento social em curso, que deverá ser limitado a umas 12 semanas, seguido de uma recuperação gradual da atividade económica, que não significa que as perdas serão compensadas quando a crise estiver ultrapassada”, alertou Selassie.

Respondendo a questões enviadas pelos jornalistas por via digital, no final da apresentação do relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana, Selassie vincou que “nenhum país ficará intocado” e lembrou que se noutras crises “havia quem conseguisse ficar imune, neste caso o choque é tão abrangente que nenhuma economia conseguirá não ser afetada”.

Para lidar com a pandemia “é preciso um tipo extraordinário de intervenção estatal, com mais apoio, mais investimento e despesa na saúde, que é mesmo, mesmo muito importante, e quando a crise estiver ultrapassada” é preciso “recalibrar as políticas”, alertou.

No relatório, o FMI diz que “a África subsaariana está a enfrentar uma crise económica e sanitária sem precedentes” e que “o crescimento nos países exportadores de petróleo deve cair de 1,8% em 2019 para -2,8% este ano, o que revela uma queda de 5,3 pontos percentuais face ao relatório de outubro”.