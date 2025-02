Com este resultado no dérbi milanês, os ‘rossoneri’ seguem em oitavo lugar, com 35 pontos, a quatro do sexto posto, que vale um lugar europeu, enquanto os ‘nerazzurri’ são segundos, com 51, a dois do líder Nápoles, que hoje visita a Roma e ficará com um jogo a mais.

Depois de dois lances anulados por fora de jogo ao Inter, aos 39 minutos, Tijjani Reijnders viu Yann Sommer negar-lhe a celebração, porém o guarda-redes suíço não conseguiu repetir a proeza aos 45, já que defendeu para a frente um centro/remate do português Rafael Leão, aproveitado pelo neerlandês para se desforrar e faturar na recarga.

O Inter bem procurou evitar a primeira derrota fora esta época e pode queixar-se de azar em três momentos, já que os ferros devolveram o cabeceamento do alemão Yann Bisseck, aos 68, a joelhada do avançado francês Marcus Thuram, aos 82, e aos 90+1 novo cabeceamento, agora do neerlandês Denzel Dumfries.

Ainda assim, aos 90+3, o seu assalto final resultou num lance de insistência, no qual o polaco Nicola Zalewski, liberto ao segundo poste, amorteceu de peito para o remate do defesa neerlandês Stefan de Vrij, conseguindo um mais justo 1-1.

Antes deste desafio, a Fiorentina venceu o Génova de Vitinha, que entrou no segundo tempo, por 2-1, superando a Lazio, a quem tinha vencido na derradeira ronda, no quinto lugar, embora com os mesmos 39 pontos, a um da Juventus, que bateu o Empoli por 4-1.

A ‘vecchia signora’ estreou o português Renato Veiga, num encontro em que esteve a perder, mas deu a volta, com o quarto golo a ser apontado pelo luso Francisco Conceição, que tinha entrado em campo apenas aos 85 minutos.

Com mais um jogo, 23, a Juventus é quarta, com 40 pontos, a sete da Atalanta, terceira, e com um de vantagem sobre Fiorentina e Lazio, com uma partida menos.

Ainda hoje, a Roma, adversária do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, recebe o líder Nápoles, que pode aproveitar para ampliar a vantagem sobre o Inter.