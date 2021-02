Em comunicado, o centro da Universidade do Porto explica hoje que, ao longo dos últimos nove meses, a presença do SARS-CoV-2 tem vindo a ser monitorizada semanalmente nas águas afluentes às estações de tratamento de águas residuais (ETAR) do Freixo e Sobreiras, no Porto.

O projeto, que tem como principal objetivo desenvolver um sistema de monitorização que permita detetar a circulação do vírus na comunidade, vem “responder a uma urgência nacional de monitorização integrada do SARS-CoV-2”.

Iniciado a 14 de maio de 2020, o projeto de colaboração permitiu quantificar por qPCR [‘quantitative real-time PCR’], até 31 de janeiro, cerca de 60 amostras nas ETAR de Sobreiras e Freixo.

Segundo o CIIMAR, até ao momento, os resultados obtidos permitiram confirmar a presença do material genético do vírus nas águas residenciais e a importância das ETAR na sua remoção.

“Durante todo o processo garantiu-se a inativação do vírus antes do inicio do processamento das amostras no laboratório de forma a garantir todas as normas de segurança associadas à manipulação deste tipo de amostras”, acrescenta.

Citada no comunicado, a equipa da Águas do Porto afirma que, através da análise dos efluentes tratados, “ficou comprovado que os processos de tratamento das ETAR são eficazes” na remoção do vírus que provoca a covid-19.

“Só é possível desenvolver um sistema de alerta precoce porque o SARS-CoV-2 é detetado nas águas residuais antes da sua manifestação na comunidade”, acrescenta a equipa da Águas do Porto, composta por Pedro Vieira, Elza Ferraz e Adelaide Rocha.

Para a equipa da empresa municipal este projeto é de “extrema importância para a operação das ETAR, uma vez que se trata de uma ferramenta importância na avaliação da carga viral dos afluentes às ETAR e na verificação da eficiência dos processos de tratamento de águas residuais”.

Também a equipa de investigadores do Centro de Investigação Interdisciplinar Marinha e Ambiental (CIIMAR) salienta que o projeto permite “viabilizar a implementação de protocolos de monitorização integrada do SARS-CoV-2 com o objetivo de estabelecer um sistema de vigilância sensível cobrindo todo o ciclo de circulação do vírus na comunidade”.

“Esta parceria com a Águas do Porto é muito relevante para o CIIMAR de forma a alinhar as nossas atividades de investigação com as necessidades de dar resposta a emergências de saúde pública de dimensão nacional e internacional”, salienta a equipa composta por Ana Paula Mucha, Catarina Magalhães, João Carneiro, Maria de Fátima Carvalho, Maria Paola Tomasino e Miguel Semedo.

Numa primeira fase, a equipa de investigadores validou um método sensível de deteção e quantificação do SARS-CoV-2 nas águas residuais, sendo que o projeto avançou com a otimização dos métodos de amostragem, preservação, concentração, isolamento de RNA, deteção e quantificação do vírus que provoca a covid-19 por RT-qPCR.

Durante o processo, os investigadores contaram com o apoio do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) na validação da adaptação das metodologias usadas em amostras clínicas para “posterior aplicação em amostras de águas residuais”.

Neste momento, a equipa do CIIMAR está a criar um arquivo de amostras e de material genético “devidamente catalogado e criopreservado” a partir das colheitas realizadas nas ETAR do Freixo e Sobreiras.

O material genético arquivado será usado para complementar a caracterização da diversidade genética do vírus no sistema de saneamento e modelação epidemiológica dos dados gerados, complementando a vigilância clínica.

Além do CIIMAR e da Águas do Porto, o projeto conta com a colaboração da Unidade de Saúde Pública dos ACES Porto Ocidental e Porto Oriental e da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.