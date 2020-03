A diretora-geral da Saúde disse esta quinta-feira à RTP que a mulher internada no Curry Cabral por causa do Covid-19 é professora na Escola Básica Roque Gameiro, na Amadora. Neste momento, são já oito as pessoas infetadas pelo novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19, em Portugal.

Na sequência desta infeção, cinco turmas da Escola Básica Roque Gameiro, na Amadora, distrito de Lisboa, foram encerradas, disse Graça Freitas à emissora pública.

Segundo a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS), “ontem à noite o delegado de saúde contactou os familiares da doente (…) que contactou a escola”. Sendo que logo “esta manhã os delegados de saúde estavam na escola para fazer, juntamente com a escola e com a comunidade educativa, a avaliação do risco”.

“E chegaram à conclusão que em cinco daquelas turmas os alunos tinham tido contatado a professora. Avaliado o risco tomaram uma medida proporcional a esse risco. E tomaram a decisão de encerrar aquelas cinco turmas onde a professora tinha estado a dar aulas”, explicou Graça Freitas.

A TSF está a adiantar que a docente em causa dá aulas de Físico-Química.

A Escola Básica Roque Gameiro faz parte do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa e tem turmas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas — que incluem febre, dores no corpo e cansaço — deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.

Entre as recomendações de saúde para evitar infeções está: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool; Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato; Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse; Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos; Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos; Caso se dirija a uma unidade de saúde com suspeitas de infeção ou sintomas deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

De referir que a Direção-Geral da Saúde lançou um microsite sobre o novo coronavírus (SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.