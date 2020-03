Este organismo, que junta várias entidades do distrito de Bragança, reuniu-se hoje para análise da evolução da doença e medidas no distrito de Bragança e decidiu solicitar à ministra da Saúde, Marta Temido, que as entidades competentes passem a “disponibilizar a informação diária por concelho do distrito de Bragança”.

Isto por, segundo alega a Comissão Distrital, “a informação disponibilizada no relatório de situação pela Direção Geral da Saúde, quer no dia de ontem quer no dia de hoje, se encontra desfasada no tempo, não sendo por isso real e exata”.

A Comissão continua preocupada com as entradas nas fronteiras da região e decidiu reforçar o apelo ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para “a reavaliação imediata do processo do processo de decisão face à mobilidade de emigrantes e seu controlo e confinamento por quarentena”.

Pede a mesma medida para cidadãos de outras zonas de Portugal que chegam ao distrito de Bragança.