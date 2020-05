Numa nota publicada na página da Provedoria de Justiça, Maria Lúcia Amaral considera pertinente, numa altura em que se alcançou uma nova fase da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o reforço das orientações que privilegiem a readequação dos procedimentos às novas realidades.

A provedora adianta ter recebido dezenas de queixas nas quais era manifestado o desacordo com alegadas medidas que terão sido tomadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), invocando-se o seu estrito cumprimento pelas unidades hospitalares em cada caso.

“As queixosas insurgiam-se essencialmente a propósito de três dimensões: o direito ao acompanhamento durante o parto, o direito de posteriormente permanecer junto do recém-nascido e o direito à amamentação”, é referido.

No entendimento de Maria Lúcia Amaral, não deve ser impedida a presença de acompanhante no parto de grávidas com suspeita ou confirmação de covid-19, se a instituição considerar ter “asseguradas todas as condições de segurança para evitar o contágio”.

“Relativamente à “separação mãe-filho” e admitindo ser esta uma questão controversa, indica-se que a decisão cabe individualizadamente a cada instituição de saúde, “tendo em conta a vontade da mãe, as instalações disponíveis no hospital e a disponibilidade das equipas de saúde”, recomenda a provedora.

Quanto ao aleitamento materno, a provedora destaca que até à “superveniência de evidências científicas mais sustentadas acerca do risco de transmissão viral por este meio, recomenda-se o adiamento do início da amamentação até à realização de dois testes negativos pela mãe”.

A provedora de Justiça adianta também que após terem sido contactados os estabelecimentos hospitalares em concreto visados nas queixas, concluiu-se que “pelo menos parcialmente, a constrição (…) é determinada a priori nos respetivos planos de contingência, aplicando-se indiferenciadamente, quer nos casos de comprovada infeção pelo vírus SARS-CoV-2 ou forte suspeita, quer nos demais casos, eventualmente com teste negativo”.