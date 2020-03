O deputado socialista reforçou ainda que a região precisa que "o Governo Regional defina, com urgência, aquilo que serão as linhas de crédito bonificado, o apoio à tesouraria das empresas ou até o apoio aos investimentos que essas empresas possam necessitar de fazer", definição que considerou "essencial", visando "diminuir o impacto negativo nas empresas devido ao efeito desta pandemia".

Paulo Cafôfo falou ainda sobre o controlo à entrada de pessoas na região, apoiando as medidas já adotadas nos portos e aeroportos da Madeira e Porto Santo.

No entanto, defendeu "uma pronta ação", referindo mesmo que "não se pode aguardar até segunda-feira para implementar medidas mais proativas".

"Não podemos estar à espera que chegue a segunda-feira, não podemos estar à espera desse dia para um controlo rigoroso de monitorização e de vigilância de todos os passageiros que entram no aeroporto internacional da Madeira ou no aeroporto do Porto Santo, o momento de atuar é agora", declarou.

Defendeu também um reforço na limpeza e higienização dos espaços públicos, medidas já implementadas nos países afetados, dando como exemplos as repartições de atendimento ao público, aos transportes coletivos ou até as próprias caixas multibanco.

Depois de salientar que o grupo parlamentar do PS-Madeira aprova "todas as medidas preventivas, as criadas ou as que venham a ser criadas pelo Governo Regional", garantiu que "o PS-Madeira confia nas autoridades regionais de saúde pública e apela que toda a população possa seguir de uma forma muito rigorosa todas as recomendações que são feitas, no que diz respeito à limitação dos contactos sociais, ao convívio social, mas também às medidas de higiene que serão necessárias".

"Se cada um cuidar de si, com certeza que estamos a cuidar dos outros. Há aqui uma responsabilidade individual, mas, acima de tudo, uma responsabilidade coletiva, porque o que está em causa são vidas", concluiu

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.